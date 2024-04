Warframe: scopriamo Jade e la nuova quest cinematica

Il prossimo giugno, tutti i giocatori di Warframe che aspettano il grande annuncio previsto per la TennoCon relativo all'espansione 1999 potranno vivere una nuova missione cinematica (Jade Shadows) che avrà al suo centro un volto familiare e introdurrà l'ultima arrivata nel roster di personaggi giocabili dell'MMO di Digital Extremes. La nuova Warframe si chiamerà Jade e farà presto il suo debutto, ma non prima dell'arrivo di Protea Prime, a cui seguirà l'introduzione di un nuovo tipo di missione, di nuovi cosmetici TennoGen e di tante nuove informazioni sui contenuti più ambiziosi in arrivo nel Sistema Origin. In questo speciale sugli ultimi annunci relativi a Warframe vi racconteremo quello che siamo riusciti a carpire su Jade e la sua quest, sulla prossima TennoCon, su Protea Prime, su 1999 e sulle altre rivelazioni degli sviluppatori. La prossima grande conferenza di Digital Extremes, poi, sarà anche il luogo dove sapremo qualcosa di più su Soulframe, progetto altrettanto ambizioso e medievaleggiante in lavorazione presso gli studi dello sviluppatore canadese.

Scopriamo Jade: la nuova Warframe Con un'estetica eterea e letale, la nuova Warframe Jade ha una personalità e un kit di armamenti ispirati ai cori angelici e alle loro composizioni classiche Quella di Jade Shadows sarà "una storia di amore, di perdita e di sacrificio", come ha detto Megan Everett, community director di Digital Extremes, e introdurrà una nuova missione narrativa per giocatore singolo che avrà al centro il ritorno di uno dei personaggi più temuti del passato di Warframe: lo Stalker. Dopo il crollo dell'Impero Orokin, questo enigmatico personaggio giurò vendetta ai Warframe che lo avevano distrutto. I giocatori hanno imparato a temerlo dai tempi della missione principale "Il Secondo Sogno": da allora perseguita le missioni di ogni giocatore che, ogni volta che si mette a farmare, accetta la chance di diventare il suo prossimo bersaglio. In Jade Shadows, i Tenno potranno affrontare nuovamente questo avversario temibile per portare alla luce i suoi segreti a lungo nascosti. Durante questa missione, poi, verrà introdotto anche il 57° Warframe: Jade, il canto della devastazione. L'ispirazione per la realizzazione di questo personaggio arriva dai "solisti dei cori angelici" continua Everett. "Il disegno della sua armatura e delle sue armi vuole rievocare le idee di amore, speranza e meraviglia, spesso presenti negli arrangiamenti corali classici. Jade Shadows introdurrà anche un nuovo tipo di missione chiamata Ascension, una skin cosmetica per nave a tema Stalker, nuovi cosmetici TennoGen (creati dalla community), e una nuova operazione di clan chiamata Belly of the Beast.