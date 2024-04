Fort Solis, il film: i produttori rivelano i primi dettagli in un video diario

Fort Solis diventerà un film, come già riportato, e i co-fondatori dello studio di produzione che si occuperà della trasposizione, André Hedetoft e Andreas Troedsson, sono comparsi in video per rivelare i primi dettagli del progetto.

"Dal primo momento che abbiamo visto il trailer di Fort Solis entrambi ci siamo immediatamente ritrovati a pensare innanzitutto di volerlo giocare e poi di dover fare qualcosa per portare questa straordinaria storia e questo straordinario cast in un formato con cui abbiamo familiarità", hanno detto.

"Sia tu che io amiamo la fantascienza e i thriller in cui ci sono pochi personaggi che si ritrovano in un luogo molto isolato, e direi che Fort Solis contiene tutti questi elementi: la componente thriller data dal fatto di non sapere chi ha ragione e chi torto, ma anche alcuni dei personaggi più interessanti che abbia mai visto."

"Per quanto riguarda la storia che vogliamo raccontare, andremo a espandere la trama del gioco o racconteremo qualcosa di completamente diverso? Non credo di poterlo rivelare in questo momento, ma abbiamo cominciato a discutere con un paio di attori di cui siamo entusiasti e a ragionare su dove collocare questo progetto."