Steam: al via i saldi di Bandai Namco della Golden Week, tra le offerte c'è anche Tekken 8

Anche Bandai Namco ha lanciato delle nuove offerte su Steam per festeggiare la Settimana d'Oro giapponese, ovvero il periodo di festività che va dal 29 aprile al 5 maggio. Per l'occasione troviamo promozioni con sconti fino al 90% di sconto su tantissimi giochi del publisher.

Uno dei più interessanti è senza dubbio Tekken 8, proposto a 48,99 euro, con uno sconto pari al 30%. Se amate i parchi divertimento, invece, potrebbe farvi gola la promozione relativa a Park Beyond, acquistabile a soli 19,49 euro, scontato del 61%.

Passando a tutt'altro genere, Tales of Arise è scontato del 50% e potrete aggiungerlo alla libreria per 19,99 euro. L'espansione Beyond the Dawn è acquistabile separatamente per 19,79 euro. Il souls-like in stile anime Code Vein viene proposto a 7,49 euro, con una riduzione di prezzo dell'85%, mentre Season Pass e DLC singoli sono disponibili con sconti fino al 60%.