Il cosplay di Tsunade da Naruto firmato da tainamarjore è un classico interpretato alla perfezione

Col passare degli anni, Naruto continua a occupare un posto speciale nel cuore degli appassionati di anime e manga. La sua popolarità non accenna a diminuire, complice anche la serie successiva, Boruto, che amplia l'universo narrativo raccontando le avventure della nuova generazione di ninja del Villaggio della Foglia. Nonostante l'attenzione si sia in parte spostata verso i nuovi protagonisti, l'affetto nei confronti del cast originale rimane vivido e profondo, come dimostra l'eccellente cosplay di Tsunade realizzato da tainamarjore.

Tsunade è una figura imprescindibile per chi ha seguito le vicende di Naruto, sia su carta che sullo schermo. Il suo ruolo è stato determinante nello sviluppo della trama, ricoprendo a lungo la carica di quinto Hokage e guidando il Villaggio della Foglia con determinazione e saggezza. Appartenente al trio dei leggendari Sannin, insieme a Jiraiya e Orochimaru, Tsunade si è guadagnata tale prestigioso titolo grazie all'immensa forza fisica e alle straordinarie capacità nell'arte medica, che l'hanno resa una delle kunoichi più temute e rispettate del mondo ninja.