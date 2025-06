Il cosplay di Zelda da Tears of the Kingdom firmato narga_lifestream è immerso nel verde

narga_lifestream ha realizzato uno splendido cosplay di Zelda da Tears of the Kingdom, ritraendo la principessa nel suo abito "da cerimonia" e scegliendo una location immersa nel verde come sfondo per questo set fotografico.

Come sappiamo, Zelda si pone come un personaggio centrale in Tears of the Kingdom, avendo acquisito maturità e determinazione successivamente agli eventi di Breath of the Wild e assumendo le caratteristiche di una donna forte e coraggiosa piuttosto che della classica "dama da salvare".

Certo, sarà ancora una volta Link a doverla ritrovare durante l'avventura, affrontando una Hyrule dagli inediti sviluppi verticali, che avremo modo di esplorare grazie ai nuovi poteri del protagonista, che gli consentono di raggiungere altezze prima inimmaginabili.

Il cosplay realizzato da Natalia riproduce in maniera fedele l'abito di Zelda, con tutti i suoi dettagli e gli accessori, l'acconciatura e le immancabili orecchie da elfo: l'ennesima dimostrazione di abilità per la modella russa, che ormai ci ha abituati a lavori sempre brillanti.