Anche Xbox Game Pass riceve Abiotic Factor direttamente nel catalogo al lancio

Trattandosi di un titolo con una forte connotazione multiplayer cooperativa , è ovvio che gli sviluppatori vogliano contare su un pubblico potenziale particolarmente esteso fin dal primo giorno per questo particolare titolo, cosa facilmente raggiungibile lanciandolo contemporaneamente sui due principali servizi in abbonamento.

Avevamo riportato ieri il fatto che Abiotic Factor è il primo gioco annunciato del catalogo PlayStation Plus Extra e Premium di luglio , ma contemporaneamente arriverà anche su Xbox Game Pass, in base a quanto riferito successivamente.

Abiotic Factor è un altro di quei titoli lanciati contemporaneamente su entrambi i servizi in abbonamento di Microsoft e Sony, considerando che arriverà anche su Xbox Game Pass al lancio , fissato per il 22 luglio , e dunque giocabile gratuitamente dagli abbonati al servizio.

Un lancio rivolto al grande pubblico

Si tratta di un gioco caratterizzato da una struttura ibrida tra azione, avventura e survival, che ci vede impegnati all'interno di una misteriosa struttura di ricerca scientifica che si espande su diverse dimensioni, caratterizzandosi così per una varietà estrema delle ambientazioni.

La copertina di Abiotic Factor

Con la situazione interna andata in crisi in seguito all'attacco di militanti contrari alle sperimentazioni che avvengono nella struttura, ci troviamo a dover fronteggiare costanti pericoli di vario genere, tra minacce ambientali e nemici vari.

Nel gioco dobbiamo esplorare, raccogliere risorse e costruire una base fortificata per sopravvivere a queste minacce, possibilmente collaborando con altri giocatori e cercando di volta in volta di trovare l'uscita dai livelli, che si configurano come varie dimensioni parallele.

Il tutto è caratterizzato peraltro da uno stile con elementi umoristici, oltre a rifarsi a un certo tipo di fantascienza che ricorda la raccolta di scritti sull'SCP Foundation.