Spotify rinnova Discover Weekly: pop, funk o R&B? Ora puoi deciderlo direttamente tu

Spotify continua a lavorare, senza sosta, per offrire un'estate in compagnia di buona musica a tutti i suoi utenti. Sono numerosi gli aggiornamenti nelle ultime settimane e oggi possiamo segnalare un ulteriore update che riguarda Discover Weekly , la raccolta di brani che ogni lunedì propone delle nuove canzoni da ascoltare.

Scoprire nuova musica sarà quindi più semplice e sarà un elemento cucito su misura sull'utente stesso. La Discover Weekly è uno dei servizi più amati di Spotify, ma negli ultimi anni non sono mancate le critiche : alcuni utenti lamentavano di ricevere sempre gli stessi brani o di trovare generi poco coerenti con i propri gusti. Spotify ha risposto alle richieste degli utenti migliorando l'algoritmo di raccomandazione e la precisione nella classificazione dei generi. Questo renderà, dunque, anche la scoperta più in linea con i propri gusti. Questa mossa rientra in una strategia più ampia di super-personalizzazione da parte di Spotify.

Aggiornamenti su aggiornamenti

Spotify, dunque, conferma la tendenza delle ultime settimane e degli ultimi mesi. La piattaforma si sta aggiornando e lo sta facendo con una frequenza molto interessante. L'estate imminente, chiaramente, potrebbe essere uno spunto per rendere l'esperienza ancor più coinvolgente. Le ultime novità, infatti, riguardavano l'introduzione di un DJ basato sull'intelligenza artificiale.

Così come, tra le ultime novità, figurano una maggiore personalizzazione delle copertine delle playlist o ancora una nuova gestione dei podcast che renderà la scoperta di quest'ultimi più interattiva. Staremo a vedere come verrà implementata anche questa novità per Discover Weekly e se i feedback degli utenti verranno realmente ascoltati e, in parte, accontentati.