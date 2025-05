Gmail rivoluziona le risposte intelligenti: ora leggono anche Drive e capiscono il tono

Durante il Google I/O 2025, l'azienda ha annunciato un aggiornamento importante per le risposte intelligenti di Gmail, che presto diventeranno molto più sofisticate. Grazie all'integrazione con Gemini, il modello di intelligenza artificiale di Google, le Smart Replies non si limiteranno più a rispondere in modo generico o a riferirsi solo all'ultima email ricevuta. Ora potranno attingere a informazioni contenute nel proprio account Gmail e anche nei documenti su Google Drive, fornendo risposte più complete e utili, senza che l'utente debba cercare manualmente dati o file.

Gemini si occupa del lavoro pesante Come spiegato da Blake Barnes, vicepresidente di prodotto per Google Workspace, la nuova funzione permette a Gemini di comprendere il contesto di una conversazione e proporre una risposta che tenga conto anche di altri scambi precedenti e file collegati. Se si sta parlando, ad esempio, di un documento da approvare o di una presentazione in lavorazione, il sistema potrà recuperare i contenuti da Drive e suggerire risposte coerenti. L'utente non dovrà più "scavare" tra email o cartelle per fornire dettagli, perché sarà l'IA a farlo. Un esempio della feature in azione Un altro passo avanti riguarda la personalizzazione del tono: le nuove Smart Replies saranno in grado di proporre risposte più formali se si scrive, ad esempio, a un superiore, oppure più rilassate quando ci si rivolge a un collega o a un amico. L'obiettivo dichiarato è passare da un'intelligenza artificiale "generica" a una "realmente utile per l'utente", capace di adattarsi alla persona con cui si sta parlando. Questo approccio, già testato in altre aree di Gemini, rafforza l'idea di un assistente digitale sempre più su misura.