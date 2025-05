Google Meet rivoluziona le videochiamate con la traduzione vocale istantanea: ecco come provarla

Google Meet sta lavorando a un sistema di traduzione vocale in grado di rendere le videochiamate accessibili a tutti. Ciò significa che qualsiasi tipo di barriera linguistica verrà abbattuta all'istante , grazie a una tecnologia avanzata basata sull'intelligenza artificiale. L'evento Google I/O ha portato con sé una serie di novità molto interessanti, ma questa funzione può seriamente stravolgere la comunicazione online. Scopriamo tutti i dettagli in merito.

Il futuro delle videochiamate è qui

La traduzione vocale di Google Meet è una nuova funzione di Gemini, ed è appunto in grado di tradurre istantaneamente ogni parola pronunciata. Non si tratta di una semplice trasposizione letterale, però: questo sistema preserverà la vostra voce, la tonalità e l'espressione, facendovi parlare come un vero poliglotta. In un mondo lavorativo in continua evoluzione, rompere le barriere linguistiche significa avere accesso a nuove opportunità su scala globale.

Google Meet e le opzioni di traduzione vocale istantanea

Tra l'altro, all'inizio di quest'anno anche Microsoft Teams ha lanciato una funzionalità simile, segno di un'evoluzione costante da parte delle aziende. Per ora la traduzione vocale è ancora in fase beta, quindi dovremo attendere un po' prima di accedere alla release ufficiale.