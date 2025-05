Wuchang: Fallen Feathers vuole dare massima libertà e farvi affrontare i boss in qualsiasi ordine

Cosa è stato detto sui boss di Wuchang: Fallen Feathers

Tramite un nuovo video - che potete vedere poco sotto e che è soggetto a limiti di età - il brand community manager Stephen Takowsky dell'editore 505 Games ha condiviso alcuni dettagli.

Wuchang è descritto come un'"esperienza non lineare", e la cosa è vera anche per quanto riguarda i boss. È possibile infatti decidere quali nemici combattere per primi. Vi è quindi un certo livello di strategia, o anche solo di libertà, nel modo in cui si affronta il videogioco. Non è chiaro però se l'ordine abbia effetto sulla difficoltà, ovvero se i nemici si adattino alla potenza del nostro personaggio o se invece abbiamo un "livello" fisso. In tal caso, ci sarebbe comunque un ordine migliore rispetto a un altro.

Va detto che anche un gioco come Elden Ring permette di affrontare svariati boss nell'ordine in cui si preferisce. Radahn, per esempio, è pensato per essere affrontato varie ore dopo l'inizio, ma tecnicamente è possibile affrontarlo come primissimo nemico, se si sa come fare. Alcuni nemici però sono bloccati fino a quando non si raggiunge un certo livello di progresso.

Takowsky ha anche rivelato che l'accumulo della magia Feathering (una della capacità della protagonista) varia a seconda dell'arma, influenzando ulteriormente lo stile di gioco. Per quanto riguarda i boss, sono "meticolosamente realizzati" per offrire "un'esperienza memorabile e impegnativa".

