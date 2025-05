Void Martyrs ci mette nei panni di una suora spaziale in un roguelite horror

Noi siamo una suora spaziale che si ritrova in una base oscura dove sono tutti morti e sono stati trasformati in mostruosità.

Il trailer di Void Martyrs

Void Martyrs è un roguelite survival horror che si ispira a videogiochi come Darkwood, Signalis, Blasphemous e Void Bastards. Siamo nel futuro e la Luna è stato conquistata. Da chi? Dal Programma Spaziale della Chiesa ovviamente.

Noi siamo una suora e siamo state inviate in una crociata cosmica per respingere una piaga biomeccanica invasiva. Dovremo esplorare una serie di navi abbandonate e anche di cattedrali spaziali. Dovremo dare priorità alla nostra fede, ma anche sopravvivere è fondamentale. Se uccidiamo siamo maledetti: saremo in grado di trovare altri modi per sopravvivere?

Lo scopo di ogni missione è trovare una reliquia che si trova al centro di ogni luogo che esploriamo: dovremo però anche resistere alla piaga e tornare alla nave. Se moriamo, una nuova suora verrà a completare la nostra missione.