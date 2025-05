SacriFire torna a mostrarsi con un video al Future Games Show

SacriFire è stato mostrato con un video al Future Games Show: un trailer commentato dal producer del gioco, Michal Cichy, al fine di illustrare le caratteristiche di questo interessante RPG dalla grafica retrò.

In arrivo su PC durante il primo trimestre del 2026, SacriFire punta a coinvolgere i nostalgici grazie a un approccio che si ispira in maniera palese ai grandi classici degli anni '90, e che non sembra disposto a scendere a compromessi.

Il gioco utilizza un sistema di combattimento ibrido che miscela turni e azione in tempo reale per dare vita a battaglie dinamiche e spettacolari, in cui concatenare gli attacchi, scegliere l'arma giusta e coordinarsi con i compagni per ottenere la vittoria.

Naturalmente a caratterizzare fortemente l'esperienza è il suo stile grafico, con una grafica in pixel art impreziosita da sfondi tridimensionali e personaggi disegnati a mano che si muovono nell'ambito di una direzione artistica di grande spessore.