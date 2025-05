Un trailer di Blades of Fire presenta i personaggi dell'action GDR dagli autori di Metroid e Castlevania

Tra i tanti protagonisti del Future Game Show andato in onda questa sera c'è stato anche Blades of Fire, il nuovo action GDR creato da MercurySteam e in arrivo su PC e console nell'arco di poche settimane.

Per l'occasione è stato mostrato un trailer che presenta il cast di personaggi primari e secondari del gioco. A partire dal protagonista, Aran de Lira, il primogenito della Guardia del Re, che si imbarca in un'avventura piena di sfide e combattimenti per contrastare i piani della Regina Nerea, che ha trasformato l'acciaio in pietra, permettendo al suo esercito di abomini di dominare indisturbato.