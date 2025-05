Little Mage è un metroidvania visivamente intenso per i fan di Hollow Knight

Il trailer di Little Mage

La descrizione ufficiale recita: "In Little Mage si gioca nei panni di un Mago Æther, il primo a risvegliarsi in un mondo devastato dalla Caduta. La città di Hornedrose, un tempo fiorente capitale, giace ora in rovina, una tomba per i Sedici, antichi maghi imprigionati per il loro ruolo in un evento catastrofico."

"Nei panni dell'ultima speranza, dovrete attraversare i quartieri fatiscenti della città, affrontare potenti nemici e svelare i segreti che potrebbero salvare o distruggere ciò che resta del mondo."

"Un mondo oscuro e vissuto che mostra la decadente grandezza architettonica. L'intricata miscela di design antichi e ultraterreni della città fa da sfondo al tuo viaggio, ricco di scoperte, lingue uniche e una storia profonda che attende di essere svelata. Esplorate ogni angolo, superando sfide platform che mettono alla prova la vostra abilità nell'affrontare altezze insidiose e profondità fatiscenti."