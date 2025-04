Blades of Fire presenta il sistema di combattimento con un video

Il sistema di combattimento di Blades of Fire è stato presentato con un video in cui gli sviluppatori parlano ancora una volta delle armi, ma anche degli stili e delle posizioni che potremo utilizzare in battaglia per sconfiggere i nostri avversari.

Sono tre le categorie principali delle armi: taglienti, perforanti e contundenti. Ogni tipologia vanta i propri pregi, gli utilizzi specifici e i bersagli ideali, ma ci sono anche strumenti in grado di passare da una classe all'altra per offrire una grande versatilità tattica.

Per sopravvivere in Blades of Fire dovremo osservare con attenzione il nemico, individuare i suoi punti deboli ed eventualmente cambiare arma al volo al fine di mettere a segno il nostro colpo migliore lì dove fa più male: non è soltanto una questione di potenza, ma anche e soprattutto di esperienza.

Anche gli scenari svolgeranno un ruolo durante i combattimenti, offrendo con la loro verticalità dei vantaggi tattici, ad esempio la possibilità di sferrare devastanti attacchi dall'alto e rovesciare le sorti di uno scontro che sembrava ormai segnato.