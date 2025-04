Google.it smetterà di esistere tra non troppo: i dettagli ufficiali

Google.it ha le ore contate . Lo dichiara la compagnia stessa o, per meglio dire, afferma che tutte le divisioni nazionali del suo motore di ricerca non sono oramai più utili.

Il messaggio completo di Google

Qui sotto potete leggere la dichiarazione completa di Google, tradotta in italiano.

"Quando si effettua una ricerca su Google, il nostro obiettivo è quello di fornire le informazioni più utili, e spesso ciò include la fornitura di risultati di ricerca localizzati. Storicamente, come parte del nostro processo di fornitura di risultati localizzati, abbiamo utilizzato nomi di dominio di primo livello con un codice paese (ccTLD), come google.ng per la Nigeria o google.com.br per il Brasile."

"Nel corso degli anni, la nostra capacità di fornire un'esperienza localizzata è migliorata. Nel 2017 abbiamo iniziato a fornire la stessa esperienza con risultati locali a tutti coloro che utilizzano Search, sia che utilizzino google.com che il ccTLD del loro Paese."

"Grazie a questo miglioramento, i domini di livello nazionale non sono più necessari. Inizieremo quindi a reindirizzare il traffico da questi ccTLD a google.com per semplificare l'esperienza di ricerca delle persone. Questa modifica sarà introdotta gradualmente nei prossimi mesi e potrebbe essere richiesto di reinserire alcune delle preferenze di ricerca."

"È importante notare che questo aggiornamento cambierà ciò che gli utenti vedono nella barra degli indirizzi del browser, ma non influirà sul funzionamento di Ricerca e non modificherà il modo in cui gestiamo gli obblighi previsti dalle leggi nazionali."

