GTA 5 Enhanced ha ricevuto solo adesso un trailer di lancio su PC

I miglioramenti si applicano ovviamente anche all'esperienza di GTA Online , che non è mai stata così bella da vedere e così ricca di contenuti.

Non è tutto: al fine di ottimizzare le prestazioni e offrire agli utenti un certo grado di scalabilità, GTA V Enhanced garantisce anche la presenza di tecnologie di upscaling come NVIDIA DLSS e AMD FSR .

Scaricabile gratuitamente dai possessori di Grand Theft Auto V, la versione Enhanced include tutti gli aggiornamenti pubblicati finora e aggiunge appunto il supporto al ray tracing per quanto concerne illuminazione globale e occlusione ambientale.

Bene, ma il trailer di GTA 6?

Il video è arrivato in concomitanza con il debutto di GTA V su PC Game Pass, ma è chiaro che la sua pubblicazione ha suscitato lamentele da parte degli utenti, che non si aspettavano di vedere un altro trailer di un gioco della serie che non fosse GTA 6.

Essendo passato ormai quasi un anno e mezzo dal primo trailer di Grand Theft Auto VI, i tantissimi fan della saga si chiedono davvero quando partirà la macchina promozionale legata al nuovo capitolo, che Take-Two ha più volte assicurato arriverà entro la fine dell'anno.