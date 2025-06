Anno 117: Pax Romana ha finalmente una data di uscita e un nuovo trailer musicale

Il PC Gaming Show 2025 ha messo in mostra il trailer di Anno 117: Pax Romana con un simpatico trailer musicale che ci mostra le ambientazioni, le divinità e alcuni combattimenti, sia navali che a terra. Inoltre, è stata annunciata la data di uscita: Anno 117: Pax Romana sarà disponibile dal 13 novembre 2025 .

Il trailer di Anno 117: Pax Romana

Anno 117: Pax Romana è un gioco di strategia e di costruzione di città, ambientato ovviamente all'epoca dell'impero romano, precisamente nel 117 d.C.

Noi dovremo guidare la crescita del nostro regno e scegliere la nostra strada: imporremo il nostro dominio a livello economico oppure useremo la nostra superiore potenzia militare per vincere?

In questo capitolo di Anno potremo esplorare due province gemelle: Latium e Albion, che sono sotto la nostra giurisdizione governativa. Dovremo espandere la nostra influenza e affrontare sfide uniche per ogni regione, che dispongono ovviamente dei propri vantaggi. Dovremo anche prendere decisioni sulle leggi e sulle divinità: saremo in grado di fondere culture diverse?