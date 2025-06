Mandrake è il nuovo gioco degli autori di Sunless Sea, ed è qualcosa di decisamente diverso

In un trailer di presentazione mostrato in anteprima mondiale durante il PC Gaming Show 2025, Failbetter ha dunque mostrato qualcosa di Mandrake, il nuovo gioco che ha atmosfere piuttosto diverse ma sembra celare comunque qualcosa di oscuro.

Si tratta del team autore di Sunless Sea e Sunless Skies , due titoli caratterizzati da atmosfere alquanto oscure e inquietanti, con un senso di angoscia e minaccia costanti, ma in questa nuova produzione evidentemente ha voluto esplorare qualcosa di completamente diverso.

Failbetter Games ha presentato il suo nuovo gioco con un primo trailer in occasione del PC Gaming Show 2025, ed è qualcosa di decisamente diverso rispetto alle produzioni precedenti del team: si chiama Mandrake e ci porta all'interno di una rigogliosa natura da esplorare e curare, in una sorta di simulazione agricola con innesti da RPG .

Un mondo meraviglioso ma con elementi bizzarri

A giudicare dal video riportato qui sotto, Mandrake sembra avere tutti gli elementi standard di un simulatore agricolo, ma c'è qualcosa di bizzarro in alcuni degli abitanti che si incontrano e nelle creature che compaiono all'interno del lussureggiante mondo di gioco.

Il mondo di Mandrake è dotato di un fascino davvero notevole, inquadrato dall'altro con una telecamera in stile isometrico, dà l'impressione di essere molto vario e pieno di vita, con anche elementi molto diversificati. PC Gaming Show 2025, i giochi e i trailer più entusiasmanti della conferenza dedicata al persona computerSi fa da foreste lussureggianti a città affollate, probabilmente alla scoperta di numerosi segreti, oltre a dover curare le coltivazioni.

Oltre a questo ci sarà spazio per la classica personalizzazione della casa e dei terreni in possesso del protagonista, oltre a vari elementi più in stile RPG.

Restiamo dunque in attesa di una data di uscita di Mandrake, presentato oggi con il trailer riportato qui sopra.