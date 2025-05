Un gioco di Steam a base di duelli magici con PvP e cooperativa è gratis fino a domani

Se siete in cerca di videogiochi gratuiti per PC Steam, allora è la vostra occasione. Fino al 20 maggio, alle ore 21:00 italiane, è possibile richiedere una copia gratis di Cast & Spell, che si trova in accesso anticipato da circa un mese. È un'ottima occasione per provare un videogioco multigiocatore per divertirvi con gli amici a costo zero.

Che gioco è Cast & Spell

Cast & Spell è un gioco d'azione multigiocatore nel quale vestiamo i panni di un mago che usa vari elementi per combattere.

Ci sono sia modalità PvP per fare duelli contro gli altri giocatori che modalità cooperative per sconfiggere mostri insieme agli amici. Il fulcro del videogioco sono le magie e il modo in cui possono essere combinate: ci sono in totale 35 magie uniche che si basano sul tipo e sull'elemento.

Ogni combinazione ha i propri punti di forza e i propri punti deboli, quindi quando si duella contro gli avversari è necessario sfruttare correttamente le nostre possibilità.

Viene descritto come "un esilarante gioco multigiocatore in cui i giocatori si cimentano in epiche battaglie nei panni di potenti maghi, brandendo gli elementi della natura per dominare gli avversari. Entrate in un mondo in cui potete comandare le forze del fuoco, del gelo, della pietra, del fulmine, dell'acqua e della vita, lanciando un'ampia gamma di incantesimi per superare i vostri nemici in combattimenti emozionanti".

Potete richiedere il gioco a questo indirizzo di Steam e, una volta che è parte della vostra libreria, sarà vostro per sempre.