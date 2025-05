Stellar Blade Complete Edition svela nel dettaglio i contenuti cross-over con Goddess of Victory Nikke

Ma ora uan nuova descrizione su PlayStation.com conferma che affronteremo anche uno dei personaggi più popolari dell'altro gioco di Shift Up, NIKKE: Goddess of Victory . Precisamente parliamo di Scarlet, di cui potete vedere una immagina in versione Stellar Blade poco sotto.

Le novità per Stellar Blade

Ecco cosa rivela il sito web: "La guerriera Scarlet è arrivata dallo sparatutto in terza persona per mobile per sfidarti in una resa dei conti uno contro uno per i tempi che furono - solo sconfiggendo questo nuovo Boss, potrai richiedere come ricompensa un nuovo costume, un'acconciatura e una canzone per EVE".

Il trafiletto conferma anche l'aggiunta al gioco di un nuovo negozio in-game gestito da Volt, il cane di Liter, dove sarà possibile acquistare gli abiti del DLC.

"Mettete alla prova il vostro dito sul grilletto in mini giochi fantascientifici al poligono di tiro e visitate un nuovo negozio di proprietà della Dea della Vittoria": Volt, il fedele cane robotico di NIKKE, che vende una varietà di abiti, oggetti e cosmetici a tema", continua il comunicato. "Oppure prendetevi una pausa dall'azione frenetica e godetevi un po' di pesca per vedere se riuscite a pescare sei collezionabili della Dea della Vittoria: NIKKE".

Scarlett in Stellar Blade

Segnaliamo infine che i requisiti di Stellar Blade su PC non vi faranno cambiare GPU.