I requisiti di Stellar Blade su PC non vi faranno cambiare GPU

Shift Up ha pubblicato i requisiti della versione PC di Stellar Blade. Sarete felici di sapere che non dovrete cambiare computer per giocarci, visto che sono relativamente abbordabili.

I requisiti minimi chiedono infatti soltanto un Intel Core i5-7600k o un AMD Ryzen 5 1600X come CPU e una GeForce GTX 1060 6GB o Radeon RX 580 8GB come GPU. Per i consigliati si parla di un Intel Core i5-8400 o Ryzen 5 3600X come CPU, e di una GeForce RTX 2060 SUPER o Radeon RX 5700 XT come GPU. In entrambi i casi basteranno 16 GB di RAM.