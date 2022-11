OlliOlli World: Finding the Flowzone: il trailer di lancio ci annuncia che è disponibile

L'editore Private Division e lo studio di sviluppo Roll7 hanno pubblicato il trailer di lancio di OlliOlli World: Finding the Flowzone, la seconda e ultima espansione del platform a base di skate OlliOlli World. Disponibile da oggi, potete scaricarla su PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S.

Leggiamo la descrizione ufficiale di OlliOlli World: Finding the Flowzone:

Preparati a vivere una delle missioni più incredibili nell'avventura finale di OlliOlli World: Finding the Flowzone. Unisciti ai tre coraggiosi avventurieri Radmosferici, Squid, Licht e il Professor Planks, per impedire che B.B. Hopper, la rana affarista, sfrutti la leggendaria città nascosta nel cielo. Mentre esplori queste altezze incredibili, raccogli i pezzi di mappa che sbloccheranno la strada verso la leggendaria isola perduta costruita dalle divinità dello skate in persona. Con l'aiuto della divinità della tempesta, Gail Force, fai skate sulle nuove zone di vento per eseguire i trick aerei più assurdi di sempre.

Queste zone offrono varie sfide e ti permetteranno di raggiungere altezze inimmaginabili. Potenti raffiche di vento ti spingeranno verso l'alto o fuori dal percorso da diverse direzioni per l'intera durata del livello. Approfitta dei venti per un'elevazione da vertigini e fai dei trick aerei assurdi mentre viaggi tra le nuvole in questa ultima espansione.

OlliOlli World: Finding the Flowzone è la seconda e ultima espansione di OlliOlli World. OlliOlli World: Finding the Flowzone completa anche la OlliOlli World Rad Edition, una versione deluxe del gioco disponibile al prezzo di €44,99. La Rad Edition include la versione base del gioco, OlliOlli World: VOID Riders e OlliOlli World: Finding the Flowzone, nonché l'oggetto estetico digitale "Tavola da skate Close Encounter".

Per maggiori informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di OlliOlli World.