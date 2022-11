God of War Ragnarok: Sony propone nove taccuini dedicati ai nove regni, costano 59€

Tramite il sito PlayStation Gear è possibile acquistare una interessante novità: un set di nove taccuini dedicati a God of War Ragnarok e ai nove regni della mitologia norrena. Il prezzo è di 59.04€, senza però considerare la spedizione. La data di uscita è il 16 dicembre 2022 e per ora è possibile fare solo il preordine.

I taccuini di God of War Ragnarok sono inoltre in vendita in set da tre. Il prezzo di 59.04€ è di tutte e tre le serie assieme. I set sono divisi in questo modo:

Serie A dedicata ad Asgard, Jötunheim e Alfheim

Serie B dedicata a Vanaheim, Midgard e Svartalfheim

Serie C dedicata a Muspelheim, Niflheim e Helheim

Ogni taccuino include 48 pagine di carta millimetrata e misura circa 8.89 cm x 12.7 cm. Ogni volume propone anche la runa del regno, una descrizione e una mappa che descrive la sua posizione all'interno di Yggdrasill, l'Albero del mondo che collega tutti i regni.

Taccuini dedicati a God of War Ragnarok

Si tratta di un piccolo set di oggetti da collezione, forse un po' costoso, ma probabilmente interessante per i fan sfegatati di God of War e in particolar modo del venturo Ragnarok. Potete trovare la pagina prodotto di PlayStation Gear a questo indirizzo.

Se preferite dettagli sul gioco, ecco il peso del preload su PS4 e PS5 di God of War Ragnarok.