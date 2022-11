DLSS 3: Nvidia ha annunciato il supporto di altri tre titoli

Nvidia ha annunciatoaltri tre giochi che da questo mese supporteranno il DLSS 3 delle schede RTX series 40, per un totale di treantacinque tra giochi e applicazioni che già lo hanno adottato. Leggiamo tutte le novità relative:

Ci sono novità relative anche al supporto per DLSS 2 Super Resolution:

Sackboy: A Big Adventure - disponibile da subito, con un incremento delle prestazioni fino a 2,5 volte

PGA TOUR 2K23 - disponibile ora, con un aumento delle prestazioni fino al 70%

Crossout: Supercharged - aggiornamento disponibile ora

WRC Generations - The FIA WRC Official Game - in uscita il 3 novembre

The Chant - lancio il 3 novembre

In totale, fa notare Nvidia, sono più di 240 i titoli che supportano DLSS, con il numero che sta crescendo sempre di più. "Per coloro che possiedono una scheda grafica o un computer portatile GeForce RTX di generazione precedente, potranno utilizzare il DLSS 2 Super Resolution in ogni gioco con DLSS 3," ha spiegato per l'ennesima volta il produttore hardware in un comunicato stampa, che ha poi aggiunto: "Inoltre, le integrazioni del DLSS 3 includono anche NVIDIA Reflex, tecnologia che riduce la latenza del sistema per tutti gli utenti di GeForce RTX, rendendo i giochi più reattivi."