Magic The Gathering La Guerra dei Fratelli: ecco la carta Ritualista del Germoglio di morte

Scopriamo la carta Ritualista del Germoglio di morte della nuova espansione del gioco di carte Magic The Gathering: La Guerra dei Fratelli, esclusiva di Multiplayer.it. Si tratta di una creatura Warlock Elfo che ha come effetto: "Aggiungi X mana di un qualsiasi colore, dove X è il numero di carte creatura nel tuo cimitero."

Sulla carta troviamo anche scritto: "Ogni amico caduto era un seme di rimpianto, impaziente di sbocciare di nuovo nel nome di Gea". Vediamo le tre varianti, una in italiano e due in inglese:

Ritualista del Germoglio di morte, versione italiana

Ritualista del Germoglio di morte, variante inglese 1

Ritualista del Germoglio di morte, variante inglese 2

La Guerra dei Fratelli è il novantaquattresimo set d'espansione per Magic: the Gathering. È stato concepito come un "set di eventi", nel senso che la sua struttura meccanica è costruita attorno a un evento piuttosto che a un mondo.

In questo caso, il set ruota attorno alla storia della Guerra dei fratelli, un evento importante nella linea temporale di Magic che era stato precedentemente rappresentato nel set Antichità e in varie opere di narrativa come il romanzo The Brothers War.

Tornando a una storia fondamentale della storia di Dominaria e di Magic, quella che era iniziata come una faida tra Urza e Mishra è sfociata in una guerra totale che ha messo in moto il futuro del piano e dello stesso Multiverso.

Attraverso la lente dei luoghi, dei personaggi e delle vittime del conflitto di Dominaria, vedremo un conflitto dell'intero piano che si intensifica con artefatti, creature artefatti giganti e altro ancora.

Questa è la seconda parte dell'arco narrativo di Phyrexia in quattro set in cui il destino di Dominaria - e del Multiverso - è destinato a svelarsi.

Mentre seguiamo Planeswalker familiari che viaggiano in uno dei momenti storici chiave di Dominaria, impareremo di più sulle persone e sui luoghi dell'epoca.

La Guerra dei Fratelli buste dell'espansione Contiene:

30 Buste dell'espansione

12 carte per busta

1-4 carte di rarità rara o superiore

1 foil e 1 Creatura Leggendaria a bustina

Per avere maggiori informazioni, leggete il nostro speciale dedicato con tutte le novità dell'espansione.