A Plague Tale: Requiem: più di un milione di giocatori nella sua prima settimana

A Plague Tale: Requiem ha superato un milione di giocatori nella sua prima settimana sul mercato. L'annuncio è stato dato dall'editore Focus Entertainment, evidentemente soddisfatto per il risultato, anche se le informazioni fornite in merito sono davvero scarse. Leggiamo il messaggio:

Focus Entertainment: "Più di un milione di giocatori hanno già affrontato un incredibile viaggio con Amicia e Hug in A Plague Tale: Requiem. Grazie mille! 🤎"

Cerchiamo di spiegare il dato. Si parla di giocatori e non di copie vendute, perché probabilmente il numero comprende anche quei giocatori che hanno provato A Plague Tale: Requiem scaricandolo dal Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft per PC e Xbox. Difficile dire quale sia la sua incidenza, ma immaginiamo che abbia influito parecchio sul risultato finale.

Per quanto riguarda i ricavi è difficile fare previsioni. Sicuramente l'accordo tra Microsoft e Focus Entertainment sarà stato vantaggioso per l'editore, che altrimenti non avrebbe mai lanciato un gioco sul Game Pass al day one. Comunque sia è difficile immaginare quale cifra abbia ricevuto.

In linea di massima, quando viene annunciato un dato di diffusione di un determinato gioco è perché l'editore è soddisfatto, quindi non è difficile ipotizzare che lo sia anche in questo caso.

Per il resto, se volete più informazioni, leggete la nostra recensione di A Plague Tale: Requiem, scritta dall'imperscrutabile Tommaso Pugliese.