Il Cortocircuito di oggi, 9 novembre, parla di Activision e Meta, tra acquisizioni e licenziamenti

Oggi, 9 novembre 2022, torna il Cortocircuito. Tramite il nostro canale Twitch vi parleremo di tanti argomenti interessanti come l'acquisizione di Activision Blizzard e il licenziamento dei 11.000 dipendenti di Meta. L'appuntamento, come sempre, è alle 16:00.

Il nostro Pierpaolo, Alessio e Francesco inizieranno parlando di Activision Blizzard, come detto, la cui acquisizione sembra non riuscire a giungere a una conclusione, positiva o negativa che sia. Ricordiamo infatti che la commissione europea è entrata nella Fase 2 e parleremo di cosa significa. Andremo ad analizzare il documento ufficiale, lo tradurremo e commenteremo in modo dettagliato e questo ci permetterà anche di fare un'analisi in funzione dell'andamento della Borsa. Potrebbe (ma non abbiamo ancora la conferma definitiva, badate bene) esserci un'ospite speciale che ci aiuterà ad approfondire la questione: di chi si tratta? Per scoprirlo dovrete seguire la diretta!

Il secondo argomento del Cortocircuito sarà la recente notizia del licenziamento degli 11.000 dipendenti di Meta. La compagnia di Facebook e Oculus ha subito il primo calo degli introiti e pare che questa sia una delle conseguenze.

Infine, alle 17.45 lasceremo spazio a Vincenzo e Giordana per l'Indie World di Nintendo durante il quale dovrebbero arrivare tanti annunci interessanti per Switch.

Activision Blizzard è uno degli argomenti del Cortocircuito

Come sempre, inoltre, ci sarà spazio anche per le vostre domande e per i vostri messaggi, che potete inviare in forma scritta od orale, iscrivendovi al nostro gruppo Telegram. Ne trasmetteremo il più possibile in diretta!

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi per ricevere le notifiche!