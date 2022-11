LEGO sta bloccando le proposte a tema The Legend of Zelda per un "conflitto di licenze"

Come molti sapranno, LEGO permette ai fan di inviare delle proposte per nuovi set, dando la possibilità di proporre anche prodotti basati su IP già esistenti. Uno dei più richiesti dei videogiocatori è un set dedicato a The Legend of Zelda. Con l'arrivo dei set di Super Mario molti avranno pensato che le possibilità sono in aumento, ma ora la compagnia sta bloccando le idee dei fan LEGO affermando che vi sono "conflitti con le licenze".

Se si cerca di inviare una proposta a LEGO a tema The Legend of Zelda, il risultato è questo messaggio: "Abbiamo valutato questa IP e abbiamo determinato che non possiamo permettere suggerimenti a tema". Precisamente, LEGO afferma che vi è un "conflitto di licenze", come detto.

Se si prova invece a proporre un set a tema Super Mario, si ottiene un messaggio differente, ovvero che tale suggerimento "si sovrappone a un progetto di terze parti attualmente attivo", che molto probabilmente fa riferimento ai prodotti LEGO già esistenti.

Una proposta a tema The Legend of Zelda per LEGO, inviata in passato

Questo potrebbe significare che The Legend of Zelda non è previsto per LEGO e che i diritti per prodotti simili a tema con la serie di Link potrebbero ora essere in mano a un'altra compagnia: per questo motivo accettare idee per set LEGO potrebbe essere un problema per la compagnia. Si tratta solo di una supposizione, però.

Di certo i fan delle due compagnie preferirebbero se Nintendo e LEGO stringessero un accordo per nuovi set: The Legend of Zelda è una saga così ampia che permetterebbe con facilità di creare tanti prodotti molto diversi. Già in passato vi abbiamo proposto alcune idee dei fan, incredibilmente ben fatte.

Se per il momento vi bastano i set a tema Super Mario, vi segnaliamo le ottime offerte LEGO che sono ora attive su Amazon Italia.