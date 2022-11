Starfield: la data d'uscita sarà posizionata dopo quella di Redfall

Non ci sono ancora notizie precise sulla data d'uscita di Starfield, ma una possibile sicurezza deriva dal fatto che questa sarà posizionata dopo l'uscita di Redfall, in base a quanto riferito da Matt Booty, responsabile di Xbox Game Studios presso Microsoft.

In una recente intervista al podcast Friends Per Second, Booty non ha voluto dare informazioni precise sulle uscite dei prossimi giochi di grosso calibro da parte di Xbox Game Studios, ma se non altro ha specificato l'ordine delle date di uscita, con Redfall destinato ad arrivare sicuramente prima di Starfield.

La cosa non stupisce più di tanto: nonostante sia stato svelato molto dopo, Redfall ha l'aria di un titolo già quasi pronto, considerando anche quanto si è già visto del gioco in questione.

Mentre Starfield continua a mostrarsi davvero con il contagocce, di fatto con il solo trailer gameplay di giugno scorso ad aver mostrato qualcosa di effettivo sul gioco, Redfall in confronto è stato già piuttosto approfondito.

Questo ovviamente non comporta ancora certezze, ma se non altro consente di avere un'idea vaga su come potrebbero posizionarsi queste uscite nel 2023. Nemmeno Redfall ha ancora una data d'uscita precisa, ma è comunque previsto verso la primavera del prossimo anno, con alcune voci a riferire che sia piazzato per marzo 2023.

Se questo dovesse essere confermato, possiamo dunque pensare che Starfield arrivi dopo, cosa che apre comunque diverse possibilità: potrebbe arrivare nel medesimo periodo primaverile, ovvero verso maggio, oppure spostarsi più verso l'estate a giugno. Tuttavia, non è escluso che possa essere lanciato direttamente nel periodo dell'holiday season 2023, cosa che lo porterebbe all'autunno 2023, in linea con l'abitudine di Microsoft di lanciare i suoi titoli di punta in tale periodo.