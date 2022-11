Pokémon next gen dopo Nintendo Switch? Creatures Co. lavora su hardware di nuova generazione

Una voce di corridoio sta circolando a partire da un annuncio di lavoro pubblicato da Creatures Co., compagnia specializzata nell'elaborazione di personaggi per la serie Pokémon, la quale sembra stia iniziando a lavorare su "hardware di nuova generazione", facendo pensare a progetti in corso per una console successiva a Nintendo Switch.

Ovviamente la cosa è ancora estremamente vaga, ma risulta interessante perché i tempi potrebbero essere maturi per iniziare una transizione tecnologica in alcuni team legati a Nintendo. In particolare, in questo caso si parla di uno specialista di creazione di modelli 3D, chiaramente per la costruzione di creature e nuovi personaggi per la serie Pokémon.

Si parla di lavori da effettuare su commissione per Game Freak, in gran parte, e sfruttando come base tecnologica Unreal Engine e Unity. Tuttavia, risulta interessante vedere come, tra le piattaforme, venga menzionato "hardware di prossima generazione" per "ricerca e sviluppo" su nuovi progetti.

Tra le caratteristiche dell'annuncio di lavoro si leggono anche riferimenti a piattaforme mobile, dunque non è detto che i progetti portati avanti dalla compagnia debbano essere essenzialmente su piattaforme Nintendo, ma l'indicazione sull'hardware next gen sembrerebbe riferirsi, forse, a una nuova console da parte della casa di Kyoto.

D'altra parte, sono praticamente anni che si parla di un fantomatico Nintendo Switch Pro, dunque possiamo inserire anche questa tra le tante voci di corridoio al riguardo. Considerando il tempo passato, è possibile che la casa di Kyoto punti direttamente a un passaggio generazionale netto, portando Switch a un ciclo vitale anche più lungo dello standard, cosa comprensibile dati i suoi risultati di vendita.