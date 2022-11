New World: l'MMO Amazon riparte con i server "Fresh Start", che offrono un nuovo inizio

Amazon ha intenzione di effettuare un vero e proprio rilancio per il suo MMO New World, che ha recentemente ottenuto i nuovi server della serie "Fresh Start", tesi a offrire un vero e proprio nuovo inizio ai giocatori che si avvicinano per la prima volta al gioco ma anche per chi torna nel mondo online.

A sottolineare questa volontà di rilancio dell'MMO c'è anche uno sconto attuale del 50% su Steam, ma sono gli aggiornamenti tecnici a indicare questa idea della ripartenza al gioco, che ha subito un certo calo di popolarità in questi mesi, dopo un ottimo periodo iniziale.

La spinta è indirizzata soprattutto ai giocatori che si sono allontanati dal gioco e che potrebbero avere, attraverso questa iniziativa di "fresh start", degli incentivi a tornare al suo interno, ma è chiaro che l'intenzione di espandere il pubblico resta tra gli obiettivi principali.

"I nuovi server offriranno a vecchi e nuovi giocatori una possibilità di riavviare completamente l'esperienza di New World, considerando che i personaggi pre-esistenti di alto livello non possono essere trasferiti nei nuovi server", si legge nella comunicazione da parte di Amazon Game Studios.

Questo rappresenterebbe "una grande opportunità per giocatori nuovi e coloro che si sono allontanati da tempo dal gioco, consentendo loro di sperimentare tutto quello che è cambiato nel corso del primo anno" di New World. In particolare, si parla di grossi cambiamenti già nella prima fase del gioco, che migliorano anche il sistema di livellamento dei personaggi all'inizio, riducendo il grinding e migliorando il ritmo generale del gioco.