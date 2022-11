Marvel's Midnight Suns: Ghost Rider si mostra in un video gameplay

2K Games e Firaxis tornano a mostrare Marvel's Midnight Suns, il nuovo strategico su licenza Marvel, con un video incentrato su Ghost Rider, che mostra alcune fasi di gameplay con protagonista il personaggio in questione.

Si tratta di un filmato che approfondisce la conoscenza di Ghost Rider e le sue caratteristiche nel gioco, che ovviamente si rifanno alla tradizione del super-eroe dei fumetti. Il personaggio presente nel gioco è Robbie Reyes, ma all'interno dello strategico farà la sua comparsa anche l'originale Ghost Rider, ovvero Jonny Blaze, come risulta anche dal cameo visibile nel trailer.

Per il resto, possiamo vedere le caratteristiche di questo personaggio utilizzato all'interno dello strategico in questione, con le sue abilità e mosse speciali che possono arrecare notevoli danni ai nemici, utilizzando la propria forza vitale o carte speciali per incrementare la potenza. C'è anche un soul meter che si riempie ogni volta che abbatte i nemici, incrementando vari parametri.

Marvel's Midnight Suns rappresenta in a particolare digressione per la serie a fumetti, visto che il videogioco di Firaxis è a tutti gli effetti uno strategico a turni, decisamente vicino allo stile della serie XCOM, di cui sono responsabili gli stessi autori. Di recente, ne abbiamo visto un cortometraggio animato che presenta le Salem Sisters, in occasione di Halloween.