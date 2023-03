Shuhei Yoshida di Sony premiato con il BAFTA Games Fellowship per il contributo dato all'industria

Quest'anno il BAFTA Games Fellowship è stato assegnato a Shuhei Yoshida di Sony. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un premio che viene dato alle persone di cui viene riconosciuto l'altissimo contributo all'industria dei videogiochi. La cerimonia con la consegna del premio si terrà il 30 marzo 2023.

Shuhei Yoshida è sicuramente uno dei pionieri dell'industria. Unitosi a Sony nel 1993, aiutò la compagnia a lanciare la prima PlayStation, gestendo il programma di licenze di terze parti della piattaforma. Nell'aprile del 2000 diventò vice presidente di Sony Computer Entertainment America e nel 2008 fu promosso a presidente di SCE Worldwide Studios.

Nel 2019 fu messo a capo della Independent Developer Initiative, per occuparsi di supportare gli sviluppatori indipendenti su PlayStation. Il BAFTA Games Fellowship gli è stato assegnato proprio per il supporto agli sviluppatori indipendenti, come spiegato nel comunicato stampa: "Il BAFTA Fellowship dato a Yoshida lo riconosce come un campione degli sviluppatori indipendenti. Attraverso la sua presenza sui social media e i suoi sforzi all'interno dell'azienda, ha costantemente incoraggiato la creatività e l'innovazione dell'industria dei giochi indie e regolarmente sostiene i giochi indie attraverso podcast, video ufficiali PlayStation e altri media."

La diciannovesima edizione dei BAFTA Games Awards si terrà a Londra il 30 marzo 2023, presentata da Frankie Ward.