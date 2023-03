Call of Duty in arrivo sulle calcolatrici Texas Instruments? Phil Spencer ci ride su

Call of Duty arriverà anche sulle calcolatrici Texas Instruments grazie a un accordo da dieci anni sottoscritto da Microsoft? Okami ci ha scherzato su con un fotomontaggio che è stato commentato in maniera ironica da Phil Spencer in persona.

"Oh, effettivamente sembra bello e sì, ci giocherei", ha scritto Spencer in risposta al meme, che vede la grafica di Call of Duty riprodotta sullo schermo a cristalli liquidi monocromatico di una calcolatrice Texas Instruments.

La burla nasce ovviamente dalle notizie delle ultime settimane, con la casa di Redmond che sta promettendo di portare Call of Duty praticamente ovunque laddove l'acquisizione di Activision Blizzard dovesse andare a buon fine.

Una strategia tutt'altro che casuale per Microsoft, che puntando ad aumentare in maniera esponenziale la potenziale base d'utenza del franchise sta cercando di convincere le varie commissioni antitrust ad approvare l'operazione da quasi 70 miliardi di dollari.

Il concetto è molto semplice: nelle mani di Xbox, Call of Duty non verrà tolto dalle console PlayStation, bensì ci resterà e al contempo approderà anche sui sistemi Nintendo, su varie piattaforme streaming e chissà, magari anche sulle calcolatrici di Texas Instruments.