Resident Evil 4 Remake: netti miglioramenti su console con la patch 1.004, per Digital Foundry

Digital Foundry ha pubblicato una nuova video analisi in cui afferma che la patch 1.004 di Resident Evil 4 Remake ha migliorato in maniera sostanziale le versioni console per PS5, PS4 e Xbox Series X|S.

Nel video, i tech enthusiast affermano che l'aggiornamento che ha introdotto Mercenari ha risolto diversi problemi su tutte le piattaforme. Ad esempio su PS5 sono stati risolti i problemi con l'effetto di distorsione lente e risolto altre magagne che compromettevano la qualità complessiva dell'immagine. Altre correzioni includono la sostituzione dei riflessi a bassa risoluzione con cubemap o riflessi con ray tracing a seconda delle circostanze

Su Xbox Series X|S, invece, rispetto al lancio ora la qualità visiva è leggermente peggiorata, a causa di un'anti-aliasing meno efficace. In compenso però ne hanno beneficiato le performance, con un guadagno medio di circa 5 - 10 fps rispetto alla versione del day one. In particolare ora la modalità Performance è granitica a 60 fps, mentre con quella risoluzione si assesta vicino ai 60 fps, scendendo intorno ai 50 fps durante i combattimento o le aree più pesanti da gestire. Su PS5 invece da questo punto di vista non pare ci siano stati cambiamenti sostanziali.

Sulle console verdecrociate inoltre è stato risolto il problema della zona morta delle levette analogiche, rendendo i comandi più responsivi. Digital Foundry ha analizzato anche la modalità Mercenari e a loro avviso le performance e la qualità dell'immagine è fondamentalmente identica a quella del gioco principale.