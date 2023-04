Exoprimal: Capcom elenca contenuti, miglioramenti e modifiche in seguito alla beta

Exoprimal è destinato a ricevere varie novità, miglioramenti e modifiche in seguito anche alla beta e ai feedback ricevuti da parte degli utenti, con Capcom che ha elencato una buona quantità di contenuti che verranno applicati al gioco nella sua forma definitiva.

In base ai suggerimenti raccolti in seguito alla beta e al sondaggio a cui hanno partecipato numerosi utenti, Capcom ha dunque delineato varie caratteristiche previste per la versione completa di Exoprimal, il suo action game a base di dinosauri. La beta aperta, in effetti, metteva a disposizione solo alcune delle missioni in modalità Sopravvivenza, mentre la versione completa includerà i seguenti contenuti:

Missioni senza combattimenti diretti tra giocatori, con la possibilità di vincere completando obiettivi PvE nel minor tempo

nel minor tempo Scene di intermezzo e mappa analitica per permettere ai giocatori di esplorare la trama e svelare i misteri che circondano Leviathan e i mondi paralleli

Missioni Sopravvivenza basate sulla storia

Missioni cooperative per 10 giocatori con una varietà di obiettivi e dinosauri ancora più potenti

Una serie di nuove mappe , come Diga e Base vulcanica

, come Diga e Base vulcanica Missioni per 5 giocatori a rotazione settimanale, con classifiche globali basate sul tempo di completamento

Moduli di equipaggiamento che garantiscono una maggiore personalizzazione delle abilità delle exocorazze

Skin exocorazza, skin arma, adesivi, emote e altri elementi estetici

exocorazza, skin arma, adesivi, emote e altri elementi estetici Medaglie e ricompense di gioco per il completamento di determinate sfide, come bloccare una quantità di danni nel ruolo di Colosso

Per quanto riguarda invece gli aggiornamenti post-lancio, Capcom ha già programmato i seguenti contenuti, che verranno messi a disposizione dopo l'uscita del gioco, fissata per il 14 luglio 2023 su PC e console:

Varianti di exocorazza con diverso equipaggiamento per adottare stili di gioco alternativi. Per esempio, una versione di Deadeye con fucile a raffica con funzioni da fucile a canna liscia

Aggiornamenti stagionali con l'introduzione di nuovi contenuti di gioco

Collaborazioni con altri titoli Capcom

Ricordiamo anche le nostre impressioni sulla beta di Exoprimal, riportate nel provato dedicato che abbiamo pubblicato su queste pagine poco dopo l'evento di prova.