Resident Evil 4: la patch del 7 aprile ha aggiustato qualità grafica su PS5 e controlli su Xbox

Resident Evil 4 Remake ha ricevuto oggi, 7 aprile 2023, un sostanzioso Title Update generale che ha portato con sé soprattutto il DLC gratuito Mercenari ma non solo, perché la patch associata ha anche risolto alcuni dei problemi maggiori riscontrati finora su console, sistemando qualità grafica su PS5 e controlli su Xbox.

Abbiamo riferito nel dettaglio dell'arrivo di Mercenari, che è stata sicuramente la novità principale dell'aggiornamento di oggi per Resident Evil 4, ma non è stata affatto l'unica. Come riferito anche nelle note della patch, con l'aggiornamento sono arrivati alcuni aggiustamenti molto attesi dalla community di giocatori, sistemando problemi che erano stati rilevati fin dalla demo e rimasti inalterati nella versione di lancio del gioco.

Nella fattispecie, su PS5 è stato corretto il problema delle luci sfarfallanti nella parte bassa dello schermo quando venivano attivate alcune impostazioni. Inoltre, un processo di rendering scorretto risultava in un'immagine particolarmente impastata e poco definita, e anche questo problema sembra sia stato sistemato.

Per quanto riguarda Xbox, pare sia stato corretto il grosso problema della dead zone: in sostanza, un'ampia porzione di movimento dello stick analogico del controller non rimandava ad alcun effetto sullo schermo, con il gioco che di fatto non rilevava i movimenti più leggeri del controller, rendendo gli input molto imprecisi. Un'altra correzione riportata da Capcom è un miglioramento del frame-rate su Xbox.



Oltre a questo, sono stati corretti alcuni bug emersi in Resident Evil 4, ma gli elementi principali sono quelli menzionati sopra. L'effetto a quanto pare è molto soddisfacente, con anche John Linneman di Digital Foundry, tra i maggiori critici dei problemi riscontrati fin qui con il gioco, a confermare come siano stati fatti "enormi miglioramenti" con questa patch alla deadzone del controller su Xbox e alla qualità grafica su PS5.