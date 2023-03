Diablo 4, cinque cose da sapere sull'open beta pubblica

Ora tocca a un nuovo weekend di prova, questa volta aperto a tutti e con due classi in più da giocare: il Druido e il Negromante. Se vi state avvicinando adesso alla beta, e a Diablo in generale, ecco 5 cose da sapere per iniziare Diablo 4 potrebbero tornarvi utili: non vi resta che continuare a leggere mentre scaricate il gioco sulla vostra console di riferimento o su PC.

Nonostante qualche intoppo iniziale, dovuto soprattutto all'importante volume di giocatori, la prima open beta di Diablo 4 in accesso anticipato è stata un successo. D'altra parte era dedicata a tutti coloro che avevano pre-acquistato il titolo Blizzard in uscita il prossimo giugno, e che quindi nutrivano già fiducia nel nuovo capitolo di una serie che ha fatto la storia dei videogiochi, ma che negli ultimi anni anni, quando ha fatto capolino, è stato sempre tra polemiche e dibattiti: basti pensare ai primi tempi di Diablo III e la sua casa d'aste a soldi reali o a tutto il polverone sollevato dal lancio di Diablo Immortal. In ogni caso, ci siamo, e la scorsa settimana vi abbiamo parlato delle nostre ultime impressioni nel nostro provato .

1. Perché giocare l'open beta?

Il Barbaro è una delle cinque classi giocabili in Diablo 4

Perché giocare l'open beta? Questa è una domanda trabocchetto, dato che in realtà c'è più di una risposta. Ufficialmente una open beta servirebbe a testare il gioco per dare a Blizzard un feedback aggiuntivo che possa aiutare i ragazzi di Irvine a rifinirlo in tempo per l'uscita, che è prevista per il 6 giugno 2023.

Nel concreto, una beta pubblica come questa serve a far provare il gioco a più potenziali acquirenti possibile, compresi quelli che sono più scettici o che si avvicinano per la prima volta a un Diablo: considerando il battage pubblicitario e la sua fama, aspettatevi qualche coda lunga almeno all'inizio e non desistete se incontrate difficoltà a giocare. Anche lo scorso test non è cominciato nel migliore dei modi, ma Blizzard ha risolto il problema delle code in poche ore. In ogni caso, spremete la beta e cercate di capire se Diablo 4 fa al vostro caso oppure no: ricordatevi che inizia venerdì 24 marzo alle 17:00 e termina il 27 marzo alle 21:00.

Un altro motivo per giocare l'open beta nel caso in cui abbiate previsto di acquistare il gioco in giugno sono le ricompense esclusive che si sbloccheranno sull'account una volta raggiunti certi obiettivi: sul momento potreste non riscontrare nessun cambiamento, ma in teoria questi premi saranno disponibili nel gioco finale.

La prima ricompensa è un titolo, Morto Iniziale/Vittima Iniziale, e si sblocca raggiungendo la città di Kyovashad con un personaggio: dovreste riuscirci in una mezz'oretta al massimo, se ve la prendete comoda. Per sbloccare le altre due ricompense dovrete portare almeno un personaggio a livello 20: otterrete un altro titolo, Pioniere Prematuro/Pioniera Prematura, e un oggetto cosmetico, cioè la Sacca del Lupo della Beta. Una volta terminata la open beta, non potrete più ottenere questi collezionabili.