ROG Festival: partono le molte offerte Asus su smartphone, monitor, notebook e non solo

ASUS ROG ha annunciato che a partire dal 23 marzo 2023 è disponibile il ROG Festival. Di cosa si tratta? Di un evento esclusivo che propone tantissime offerte, in costante aggiornamento settimanale. Potrete trovare sconti su varie categorie di prodotti, come notebook, accessori, smartphone e non solo.

Potete trovare tutte le offerte a questo indirizzo, ma vogliamo prima di tutto consigliarvi vari prodotti interessanti per ogni categoria.

Iniziamo con il mouse ROG Gladius III. Con sensore ottico che arriva fino a 26.000 DPI, con una accelerazione massima di 50 G. Utilizza pulsanti ROG Micro Switch: in totale sono sei (programmabili), più la rotella di scorrimento e un pulsante per la selezione del profilo. Supporta anche AURA Sync. Si tratta di un mouse pensato per destri. Le dimensioni sono L 123mm x W 68mm x H 44mm, per perso totale di 79 grammi senza cavo. Lo potete trovare qui!

ROG Gladius III

Per usare un buon paio di auricolari serve però anche un buon smartphone. Possiamo quindi consigliarvi l'offerta per il ROG Phone 6D che trovate a questo indirizzo. Con questa promozione potete mettere le mani su un cellulare da 6.78 pollici con schermo AMOLED a 165 Hz, con tempo di risposta di 1 ms. La batteria da 6.000 mAh con HyperCharge da 65 W promette tante ore di utilizzo con ricarica rapida (60% in 19 minuti). Per i gamer, vi è anche una esperienza di gioco immersiva con vibrazione X-Haptic e tecnologia audio GameFX con certificazione DIRAC.

ROG Phone 6D

Parliamo poi del monitor ROG Strix XG16AHP-W, disponibile a questo indirizzo, un monitor da gioco IPS portatile FHD da 15,6" con frequenza di aggiornamento 144Hz e compatibilità NVIDIA G-sync. Dispone di un cavalletto pieghevole che supporta diverse posizioni di visualizzazione sia in orizzontale che in verticale. La batteria integrata con una capacità di 7800 mAh promette un massimo di 3 ore di utilizzo a 144 Hz. La risoluzione è 1920x1080.

ROG Strix XG16AHP-W

In chiusura vi indichiamo anche lo sconto sull'ASUS TUF Gaming A15, il notebook con Nvidia GeForce RTX 3050 Laptop (4 GB GDDR6). Il display da 15.6 pollici in Full HD arriva fino a 144 Hz. È antiriflesso e dispone di Adaptive-Sync. Il processore è un AMD Ryzen 7 4800H Mobile (8-core/16-thread, 12MB Cache, 4.2 GHz max boost), la RAM è da 16 GB DDR4 e l'SSD è da 512 GB (PCle 3.0 NVMe M.2). Con l'acquisto è incluso anche un mese di Game Pass.

ASUS TUF Gaming A15

Vuoi saperne di più sui prodotti ASUS ROG? Dai un'occhiata alla nostra pagina dedicata con news, recensioni e video!