TikTok blocca PICO 4: il visore non esce negli USA per colpa dell'udienza del congresso, report

Il 20 marzo 2023 il profilo Twitter di PICO XR ha svelato che il 22 marzo sarebbero arrivate nuove informazioni su PICO 4, il visore di ByteDance. Tale data è passata e nulla è stato svelato: per quale motivo? Secondo un report di Sean Hollister di The Verge, ByteDance ha deciso di mettere in pausa i piani per l'headset in quanto in questo momento è impegnata con la causa di TikTok, di cui è compagnia madre.

Hollister ha scritto: "Un dipendente mi ha detto che Pico aveva intenzione di distribuire il promettente Pico 4 negli Stati Uniti, ma sta aspettando perché la sua società madre è attualmente sotto torchio a Washington per un prodotto ben più noto: TikTok."

Nel caso non lo sappiate, dovete sapere che l'app social TikTok è attualmente al centro di un'udienza del congresso degli Stati Uniti d'America, che deve decidere se bloccare l'applicazione su suolo americano. Di base, i politici USA temono che l'applicazione venga usata dal governo cinese per accedere ai dati degli utenti e influenzare il tipo di contenuti presentati dall'algoritmo. ByteDance ha acquistato Pico nel 2021.

Pico 4 è già disponibile in Italia ma non è ancora disponibile negli USA. Il pubblico americano sta attendendo questo nuovo visore, considerato come un primo avversario di Meta Quest 2. Pico 44 monta lo stesso processore di Quest 2, Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1, con però una serie di migliorie; ad esempio, è più leggero e propone una risoluzione più alta. Pico avrà anche una grande esclusiva nel 2023: Just Dance VR.

Ricordiamo che quanto riportato rimane un rumor, non un'informazione ufficiale. Dovremo attendere che Pico sveli più informazioni sul visore.

TikTok e i videogiochi potrebbero sembrare mondi lontani, ma secondo un report TikTok vuole puntare pesantemente sui videogiochi.