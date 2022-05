TikTok vuole puntare pesantemente sui videogiochi

Stando a quanto riportato da Reuters, TikTok starebbe testando alcuni giochi in HTML5 sulla sua piattaforma social, per lanciarli nel terzo trimestre del 2022 nei territori del Sudest asiatico. Insomma, ByteDance, la compagnia cinese che possiede il famosissimo social, vuole puntare sempre più sui videogiochi.

Reuters ha affermato di non sapere se TikTok miri a espandere la sua offerta di mini giochi anche in altri territori, ma il fatto che il primo gioco offerto sia Disco Loco 3D di Zynga fa venire più di qualche sospetto, visto che si tratta di un prodotto pensato e già annunciato per il mercato globale.

Stando alle fonti della testata, TikTok ha ambizioni che vanno oltre quella di riempirsi di mini giochi. Comunque sia i titoli proposti conterranno subito delle pubblicità, i cui ricavi saranno divisi tra la piattaforma e gli sviluppatori.

ByteDance di suo ha commentato in modo molto generico la notizia, tramite un portavoce ufficiale: "Cerchiamo sempre modi per arricchire la nostra piattaforma e testare regolarmente nuove funzionalità e integrazioni che portino valore alla nostra community."

TikTok è il social network più frequentato dai giovani, con più di un miliardo di utenti attivi mensilmente. Douyin, la versione cinese della piattaforma, sempre di ByteDance, ha introdotto i videogiochi già nel 2019.