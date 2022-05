PlayStation Plus, nuovi giochi PS1 e PSP aggiunti al catalogo Premium

Il catalogo del nuovo PlayStation Plus per quanto riguarda il livello Premium, quello cioè che include i contenuti che sono appartenuti finora alla piattaforma PlayStation Now, ha visto l'aggiunta di nuovi giochi PS1 e PSP.

Si tratta, nello specifico, di Oddworld: Abe's Oddysee, Worms World Party e Worms Armageddon per l'originale PlayStation, nonché di Ridge Racer per PSP. Tutti eventualmente acquistabili a parte via PlayStation Store e dunque non legati unicamente all'abbonamento.

Sappiamo che alcuni di questi titoli avranno il multiplayer online e potrebbero avere anche i trofei, ma soprattutto saranno emulati in modo da rendere bene anche sugli schermi 4K grazie a una serie di opzioni per l'upscaling.

Insomma, con l'avvicinarsi della fatidica data del 23 giugno il nuovo PlayStation Plus promette davvero grandi cose e tanti, tantissimi contenuti con una line-up evidentemente in costante evoluzione.