Assassin's Creed 4 Black Flag diventa next gen con le texture a 4K, grazie a una mod grafica

Assassin's Creed 4 Black Flag rimane ancora uno dei capitoli più apprezzati della lunga serie Ubisoft, e potrebbe rimanere piuttosto attuale anche grazie a modifiche grafiche come quella che si ottiene con la mod elaborata da "Instanity", che applica un pacchetto texture a 4K.

A dire il vero, la mod agisce su una parte più limitata rispetto a tutto il gioco, andando a modificare in maniera piuttosto sostanziale l'aspetto dei personaggi, in particolare. Il pacchetto 4K Texture Pack è infatti studiato per i "personaggi della storia", come vengono chiamati dal modder in questione.

In sostanza, il protagonista e tutti gli NPC che hanno interazioni importanti con questo, magari all'interno di scene d'intermezzo, subiscono un netto miglioramento con l'applicazione di questo pacchetto di texture, modificando in maniera sostanziale l'aspetto di tutto il gioco, utilizzandolo.

Si tratta di una mod del tutto corrispondente a quella dedicata ad Assassin's Creed Unity elaborata dallo stesso autore, che evidentemente si sta specializzando in questo tipo di operazioni.

Assassin's Creed 4 Black Flag, uno screenshot con la mod 4K applicata

Sebbene la mod intervenga soprattutto su inquadrature ravvicinate, come possono essere quelle delle scene d'intermezzo, il risultato è comunque notevole, come testimoniano anche alcune immagini pubblicate per dimostrare l'effetto di questa.

Se a tale mod si aggiunge poi l'applicazione del Reshade Ray Tracing, allora Assassin's Creed 4 Black Flag può diventare un gioco ancora in grado di ritagliarsi un proprio spazio anche nell'attuale panorama videoludico, dal punto di vista tecnico.