PlayStation Store, offerte del 14 marzo 2020

PlayStation Store lancia una manciata di nuove offerte mentre continuano i Doppi Sconti e le altre promozioni della piattaforma digitale Sony.



L'ultima iniziativa risponde al nome di Offerta del Weekend e potrebbe trovare una collocazione fissa nel fine settimana, focalizzandosi su pochi titoli alla volta, tanto che è possibile citarli tutti in scioltezza: Need for Speed Heat, Just Cause 4, NBA 2K20 e Plants Vs. Zombies: La Battaglia di Neighborville.



Need for Speed Heat (34,99 euro anziché 69,99 per la standard edition, 39,99 euro anziché 79,99 per la Deluxe Edition) è l'ultimo episodio della celebre serie di giochi di guida arcade prodotta da Electronic Arts. Ambientato nella città fittizia di Palm City, ispirata a Miami, il gioco ci mette al comando di uno scaltro pilota determinato a farsi un nome, affrontando di giorno le gare legali che si svolgono fra le strade della metropoli e di notte quelle clandestine.

Il doppio sistema di progressione ha un grande fascino e rappresenta senza dubbio l'aspetto più interessante dell'esperienza: vincere le corse ufficiali consente infatti di guadagnare denaro per poter acquistare nuove vetture e potenziamenti, mentre portare a termine quelle illegali si traduce in un aumento della reputazione e quindi nello sblocco di nuovi oggetti acquistabili.



C'è solo un problema: correre di notte rappresenta un grosso rischio, in quanto le volanti della polizia pattugliano le strade e potrebbero inseguirci, vanificando tutti i nostri sforzi in caso di arresto e rimandandoci a casa con le tasche vuote. Quanto potremo permetterci di rischiare? Ci porremo questa domanda spesso, mentre sfrecciamo a tutta birra a bordo della nostra auto modificata.