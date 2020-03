Horizon Zero Dawn su PC: ecco la prima immagine ultra-wide del gioco di Guerrilla Games

Ecco la prima spettacolare immagine, in formato ultra-wide, del porting PC di Horizon Zero Dawn, il gioco di ruolo action e open world di Guerrilla Games in arrivo presto su Steam.



Uno dei vantaggi della piattaforma PC è la sua flessibilità. Gli sviluppatori, infatti, si possono sbizzarrire ad introdurre diverse opzioni grafiche e audio, sicuri che troveranno qualcuno in grado di poterle sfruttare. In un gioco tecnicamente spettacolare come Horizon Zero Dawn, similmente a quanto sta per avvenire in Death Stranding, non possono mancare quelle opzioni in grado di valorizzare al massimo la grafica.



Anne, una sviluppatrice di Guerrilla Games, è intervenuta tra i commenti di Steam del gioco confermando che Horizon Zero Dawn supporterà su PC il formato ultra-wide. A dimostrazione, il team ha anche pubblicato la prima immagine presa dal porting PC, nella quale è possibile sia osservare la qualità grafica della conversione, sia la cinematograficità di questo formato.



Come vi sembra? Varrà la pena aspettare ancora qualche mese per poter giocare a questo GdR open world su PC? Gli utenti PlayStation stiano, comunque, tranquilli: Sony è ancora concentrata sulle proprie console e sui giochi narrativi single player.