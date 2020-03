The Last of Us, inizio della produzione della serie TV dopo il lancio di The Last of Us 2

La produzione della serie TV The Last of Us di HBO e PlayStation Productions inizierà dopo il lancio di The Last of Us 2. A svelarlo è stato lo sceneggiatore e produttore della serie Craig Mazin durante la registrazione di un podcast, durante il quale ha dichiarato: "Non possiamo iniziare a lavorarci perchè stanno ancora finendo il secondo gioco... ma stiamo per iniziare a lavorarci a pieno regime. Non manca molto."



Come mai la produzione della serie di The Last of Us è così vincolata al lancio di The Last of Us 2, che per inciso avverrà a maggio? Le ragioni possono essere molteplici. La prima è che Sony non vuole che la serie tolga visibilità al gioco. La seconda è che Neil Druckman non può lavorare alla serie, per cui farà da produttore esecutivo, finché sta lavorando al gioco, di cui è il director. Infine c'è anche da considerare che con queste tempistiche la produzione della serie avrà modo di valutare le reazioni dei giocatori a The Last of Us 2, capendo meglio come muoversi.



Purtroppo Mazin non ha condiviso altri dettagli sulla serie TV di The Last of Us, quindi rimaniamo con le informazioni fornite in fase di annuncio, non moltissime a dire il vero.