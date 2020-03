NBA 2K20, una squadra dell’NBA lo sta usando per finire il campionato

La squadra di basket americana dei Phoenix Suns ha annunciato che giocherà il resto della stagione dell'NBA in NBA 2K20. Si tratta di una decisione presa per stare vicini ai tifosi, orfani dell'NBA dopo la sospensione della stagione attuale a causa del diffondersi della pandemia di coronavirus, che ha gettato nello sconforto milioni di americani.



Stando a quanto pubblicato dall'account Twitter dei Phoenix Suns, la prima partita di NBA 2K20 della squadra si giocherà venerdì e sarà trasmessa tramite Twitch. Purtroppo non è stato svelato su quale canale e non è stato detto con quali modalità sarà disputato il match. Si tratta comunque di una bella iniziativa, che almeno consentirà ai giocatori della squadra di rimanere in contatto con i loro supporter.



NBA 2K20 di suo sta avendo qualche problema a causa dello stop dell'NBA, visto che la modalità MyLeague ha sostanzialmente smesso di funzionare per mancanza di dati ufficiali sulle partite pianificate.



Noi qui in Italia abbiamo avuto un'iniziativa simile, con i calciatori del Napoli che hanno sfidato i tifosi a Call of Duty su PS4. Certo, forse sarebbe stato più indicato indire un torneo di FIFA, ma non ci si può comunque lamentare.



