Xbox Series X: il processore Zen 2 raddoppierà le performance, dice 3D Realms

Il processore di Xbox Series X, che come sappiamo si baserà sull'architettura Zen 2, garantirà performance doppie rispetto all'attuale generazione: lo hanno detto i co-fondatori di 3D Realms, Frederik Schreiber e Scott Miller.



"Stando a ciò che abbiamo visto, Xbox Series X vanterà prestazioni quasi raddoppiate, il che si tradurrà in un enorme beneficio per i giochi tripla A più ambiziosi", hanno detto Schreiber e Miller.



"Per quanto riguarda invece i giochi più piccoli, la nuova console Microsoft garantirà caricamenti più veloci, uno streaming degli asset più rapido, un'intelligenza artificiale migliore e naturalmente 4K e 60 fps con maggiore frequenza."



"In un gioco come il nostro Kingpin: Reloaded, che non spreme più di tanto l'hardware, l'SSD non avrà chissà quale impatto, a parte per i tempi di caricamento. Tuttavia ci aspettiamo di vedere grossi miglioramenti nelle produzioni tripla A."



A proposito di performance, tutti i rumor dipingono Xbox Series X come più potente di PS5, anche se la differenza potrebbe non essere netta come si pensava.