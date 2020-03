Fortnite, coach del FaZe Clan positivo al Coronavirus: potrebbe aver infettato anche Team SoloMid

Brutte notizie per Fortnite Capitolo 2, per il suo settore eSport e in particolare per il team competitivo del FaZe Clan. Il coach Hugh Gilmour, meglio noto con il nome Destiny Jesus nel settore, è risultato positivo al test del Coronavirus. Con tutte le gravi conseguenze che potreste immaginare sul breve e lungo periodo.

L'annuncio del coach del FaZe Clan è arrivato dal suo account Twitter principale: sta attualmente combattendo il Covid-19, ma ciò non gli impedisce di postare ogni giorno nuovi contenuti inerenti la sua passione e il suo lavoro, cioè a tema Fortnite Capitolo 2. Il dramma attorno la questione è però complicato da un altro evento: Hugh Gilmour, assieme alla squadra, si era recato al DreamHack Open di Anaheim per effettuare alcune dimostrazioni e allenamenti di Fortnite.

Erano presenti a questo evento anche altre personalità del settore, per esempio i pro player del Team SoloMid (anche noto come TSM), che hanno interagito con lui più volte nel corso della giornata. Ora anche loro si sono detti molto preoccupati dell'eventualità di aver contratto il Coronavirus. ZexRow del TSM ricorda di averlo abbracciato calorosamente, e adesso le sue condizioni di salute cominciano già a peggiorare. Ad ogni modo, nessun membro dei team del FaZe Clan e di Team SoloMid pare si sia attualmente sottoposto al tampone, ma di certo lo faranno a breve, e noi vi terremo aggiornati.